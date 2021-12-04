الحواط: حزب الله لا يريد الحقيقة في قضية ‏المرفأ واستقالة قرداحي لن تقدم ولن تؤخر ‏

لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط إلى أن حزب الله لا يريد الحقيقة في قضية إنفجار مرفأ بيروت، ونحن لا نزال نشدد على استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، لذلك نحن غير معنيين بأي صفقة أو تسوية، على حساب القضاء. بعد انفجار 4 آب طالبنا بلجنة تقصي حقائق دولية لأن حزب الله ورهبته على القضاء لن يسمح له بالوصول الى نتيجة و”طيروا” أول محقق عدلي ويعملون على قبع الثاني ويريدون ان يبقى البلد ساحة مستباحة لمشاريعهم.
وقال في حديث إذاعي: إن “استقالة قرداحي لن تقدم ولن تؤخر لأن المشكلة بالجوهر وليس في الظاهر وميقاتي استطاع انتزاع الاستقالة من قرداحي لاعادة تسويق حكومته مع الخليج والعالم والخليج يريد طريقة تعاطي أخرى. فلبنان لا يستطيع أن ينسلخ عن محيطه العربي ولبنان اليوم رهينة لمشروع حزب الله في ضرب كل مقومات الدولة العميقة”.
وأضاف: هناك ضغط خارجي يدفع لضرورة اجراء الانتخابات النيابية في وقتها وهناك ضغط داخلي أيضا ونحن على رأسه ولن نسمح بتطيير الانتخابات من أجل مصالح شخصية لأن ذلك سيودي بنا الى عزلة، وحزب الله خائف من خسارة الأكثرية النيابية التي تؤمن له مصالحه والتيار الوطني الحر الى جانبه خائف من خسارة الأكثرية في عدد نوابه.