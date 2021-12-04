الحواط: حزب الله لا يريد الحقيقة في قضية ‏المرفأ واستقالة قرداحي لن تقدم ولن تؤخر ‏

لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط إلى أن حزب الله لا يريد الحقيقة في قضية إنفجار مرفأ بيروت، ونحن لا ‏نزال نشدد على استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، لذلك نحن غير معنيين بأي صفقة أو تسوية، على حساب القضاء. بعد ‏انفجار 4 آب طالبنا بلجنة تقصي حقائق دولية لأن حزب الله ورهبته على القضاء لن يسمح له بالوصول الى نتيجة و”طيروا” أول ‏محقق عدلي ويعملون على قبع الثاني ويريدون ان يبقى البلد ساحة مستباحة لمشاريعهم‎.‎

وقال في حديث إذاعي: إن “استقالة قرداحي لن تقدم ولن تؤخر لأن المشكلة بالجوهر وليس في الظاهر وميقاتي استطاع انتزاع ‏الاستقالة من قرداحي لاعادة تسويق حكومته مع الخليج والعالم والخليج يريد طريقة تعاطي أخرى. فلبنان لا يستطيع أن ينسلخ عن ‏محيطه العربي ولبنان اليوم رهينة لمشروع حزب الله في ضرب كل مقومات الدولة العميقة”‏‎.‎

وأضاف: هناك ضغط خارجي يدفع لضرورة اجراء الانتخابات النيابية في وقتها وهناك ضغط داخلي أيضا ونحن على رأسه ولن ‏نسمح بتطيير الانتخابات من أجل مصالح شخصية لأن ذلك سيودي بنا الى عزلة، وحزب الله خائف من خسارة الأكثرية النيابية التي ‏تؤمن له مصالحه والتيار الوطني الحر الى جانبه خائف من خسارة الأكثرية في عدد نوابه‎.‎