الحواط: حزب الله وحلفاؤه أوصلونا إلى الانهيار التام

غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط على حسابه عبر “تويتر” قائلاً: “لن نهدأ قبل تحرير لبنان من خاطفيه. حزب الله وحلفاؤه أوصلونا إلى الانهيار التام، إلى عزلة تامة، وإلى حصار سياسي ومالي واقتصادي. إنه الارتهان لمشروع إيران التدميري… والنتيجة: تفكك مؤسسات الدولة، فساد، محميات، صفقات، وسمسرات”.

ويأتي كلام الحواط على أثر كلام الأمين العام للحزب حسن نصرالله.

وأكّد نصرالله أن قضية انفجار مرفأ بيروت يجب أن تبقى قضية وطنية ولا يجوز تحويلها إلى قضية مناطقية أو طائفية أو سياسية، وقال: “نحن في حزب الله سنتابع قضية المرفأ تحقيقاً وقضائياً حتى النهاية وأنا أتعهد أمام اللبنانيين بأن هذا الملف يجب أن يصل إلى نهايته العادلة والصادقة”.

وفي كلمة متلفزة له، أشار نصرالله إلى أنّ “ملف انفجار المرفأ استخدم منذ اللحظة الأولى ضد حزب الله من خلال الحديث عن الصواريخ والذخائر ومن ثم استكمل الاستهداف ضد رئيس الجمهورية ميشال عون”.

وكشف نصرالله أنّ “تحقيق الجيش اللبناني وكذلك القوى الأمنية انتهى واعطي نسخة منه للمحقق العدلي وهنا نسأل الا يحق للبنانيين الاطلاع على هذا التحقيق”، وقال: “نحن مهتمون بمعرفة الحقيقة في انفجار المرفأ ومحاسبة المسؤولين، ونطالب قيادة الجيش اللبناني والأمن الداخلي بكشف نتيجة التحقيق عن انفجار المرفأ للشعب اللبناني”.