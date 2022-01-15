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الحواط: دقت ساعة الحساب

15 - يناير - 2022
زياد الحواط

زياد الحواط

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غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط على حسابه عبر “تويتر” كاتبا: وصل الأمر من طهران فقرر ثنائي التعطيل الإفراج عن جلسات الحكومة.

اضاف: إنها تداعيات المفاوضات في الخارج بلد رهنه ثنائي التعطيل وثنائي مار مخايل لإرادة الخارج. الإنتخابات النيابية آتية ودقت ساعة الحساب.

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