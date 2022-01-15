الحواط: دقت ساعة الحساب

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط على حسابه عبر “تويتر” كاتبا: وصل الأمر من طهران فقرر ثنائي التعطيل الإفراج عن جلسات الحكومة.

اضاف: إنها تداعيات المفاوضات في الخارج بلد رهنه ثنائي التعطيل وثنائي مار مخايل لإرادة الخارج. الإنتخابات النيابية آتية ودقت ساعة الحساب.

وصل الأمر من طهران فقرر ثنائي التعطيل الإفراج عن جلسات الحكومة .

إنها تداعيات المفاوضات في الخارج

بلد رهنه ثنائي التعطيل وثنائي مار مخايل لإرادة الخارج .

الإنتخابات النيابية آتية ودقت ساعة الحساب . — Ziad Hawat (@ziad_hawat) January 15, 2022