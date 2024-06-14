الجمعة 8 ذو الحجة 1445 ﻫ - 14 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحواط: سنة مرّت على انعقاد آخر جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية

منذ ساعة واحدة
النائب زياد الحواط

النائب زياد الحواط

A A A
طباعة المقال

كتب النائب زياد الحواط على منصة “اكس”: “١٤ حزيران ٢٠٢٣ – ١٤ حزيران ٢٠٢٤. سنة مرّت على انعقاد آخر جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية فيها تماد في خرق الدستور وانتهاك القوانين، والمزيد من الخراب والإنهيار والهجرة، وحرب أُدخل فيها لبنان لحسابات لا علاقة له بها، وحكومة متقاعسة تكتفي بالتفرّج.

لا خطة إنقاذية وإصلاحية، وأزمة وجودية لا سابق لها في تاريخ الوطن. للمرة الألف نذكّر الرئيس نبيه بري بأن المسؤولية الوطنية تفرض عليه الدعوة اليوم قبل الغد إلى جلسة نيابية بدورات متتالية لا تنتهي قبل انتخاب رئيس يعيد الحياة والأمل والثقة بلبنان ومستقبله، فيستعيد دوره التاريخي الفاعل المنفتح على أشقائه في العالم العربي وأصدقائه في العالم الحر. للآخر المواجهة مستمرة حتى زوال الغيمة وانتصار لبنان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان
    جلسة للجنة المال والموازنة.. إليكم تفاصيلها
    أسعار المحروقات
    انخفاضٌ في أسعار المحروقات!
    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    كتاب من جعجع إلى غوتيريش.. إليكم تفاصيله

    الأكثر قراءة

    الجيش ضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية في هذه المناطق
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    خطر يهدد تركيا وسوريا ولبنان خلال أيام العيد.. هوغربيتس يحذر!
    غارة عنيفة على "جناتا"
    فيديو.. غارة عنيفة على "جناتا" وإسرائيل تعلن اغتيال شخصية كبيرة بحزب الله