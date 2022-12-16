الحواط: "صرنا بلد الفلتان" والمطلوب محاسبة المجرمين

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط قائلًا: “أهكذا نرد الجميل لشاب في عمر الورود ترك وطنه وأهله وجاء إلى لبنان لترسيخ الأمن والاستقرار في الجنوب. “صرنا بلد الفلتان” والمطلوب تحرّك القضاء لمحاسبة المجرمين، وتطبيق الطائف والقرارات الدولية لا سيما الـ١٥٥٩ و١٧٠١. تعازي القلبية لليونيفيل ولعائلة الجندي الشهيد شون روني والشفاء للجرحى”.

وعاد جنوب لبنان إلى دائرة الضوء مجدداً من خلال الاعتداء على قافلة لقوّات حفظ السلام “اليونيفيل” في بلدة العاقبية منتصف ليل الأربعاء الخميس، أدى لقتل جنديّ أيرلندي وإصابة 3 آخرين.

وتأتي هذه الحادثة لتنضمّ إلى سلسلة إشكالات ميدانية بين القوات الدولية و”الأهالي” تنقلّت بين مناطق لبنانية عدة في الجنوب، اتّهم فيها معارضون حزب الله بالوقوف خلفها بطريقة غير مباشرة، من خلال استخدامه للأهالي والاختباء خلفهم لتحقيق أهداف سياسية وإيصال عدد من الرسائل إلى قوات حفظ السلام “اليونيفيل” ومَن خلفها المجتمع الدولي.