الحواط: علينا انتخاب رئيس يمثّل الثوابت والقناعات

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب “زياد الحواط” الى أن “معركتنا اليوم إيصال رئيس جديد للجمهورية يشبه شهداءنا، وقال إن “القوات اللبنانية منفتحة على كل القوى التي تشبهنا لإيصال هكذا رئيس، والمطلوب من كل النواب والتيارات السياسية أن يكونوا على قدر أوجاع وآمال اللبنانيين”.

واعتبر عبر “لبنان الحر”، أن رئيس الجمهورية “ميشال عون” دخل بعبدا بجوانح إيرانية وسلّم البلد وسياسته الخارجية لحزب الله، سائلاً “كيف نعود إلى الشرعية العربية والدولية وما زلنا متمسكين بسلاح حزبي مرتبط مباشرة بولاية الفقيه ويتباهى بانه يتقاضى أجراً من إيران وأن سلاحه من إيران؟”.

ورداً على كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب “جبران باسيل”، قال إن الشعب اللبناني رد على باسيل في الانتخابات النيابية، ورئيس الجمهورية لا يمكنه البقاء يوماً واحداً في قصر بعبدا بعد 31 تشرين الأول/، وعلينا انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن يمثل الثوابت والقناعات، والتجربة مع التيار لم تكن مشجعة أبداً، وكل ما نريده قيامة لبنان من الانهيار الذي يتخبط فيه.

في سياق آخر، رأى الحواط أن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط “يشبهنا بالثوابت الكبيرة، ولكن في الأداء والممارسة لديه مقاربات مختلفة والمهم أن نسعى مع جنبلاط والكتائب والتغيريين لتحقيق أهدافنا، وإيصال رئيس يعيد لبنان إلى الشرعية الدولية، ويقرر مع الحكومة سياسة الحرب والسلم، ويتبنى الحياد الإيجابي ويطلق السلطة القضائية في البلد”.