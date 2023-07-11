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الحواط عن تكرّر اشتباكات أفقا: على ما تبقى من الدولة حماية الناس

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 11 - يوليو - 2023 3:00 مساءً
زياد الحواط

زياد الحواط

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غرّد النائب زياد الحواط عبر حسابه الخاص على تويتر قائلًا: “الاشتباكات المسلحة في أفقا كل فترة تستدعي تحركًا عاجلًا لضبط الوضع”.

الحواط أضاف: الجيش مطالب بالتدخل السريع لوقف إطلاق النار وتوقيف المتورطين والمطلوبين وتثبيت نقاط عسكرية عند مداخل البلدة. ما تبقى من الدولة ومؤسساتها مطالبون بحماية الناس والحقوق لنتفادى تثبيت مقولة “أولاد ست وأولاد جارية”.

يأتي ذلك بعد أن شهدت بلدة أفقا في جرود جبيل إطلاق نار إثر إشكال ٍعائلي بين مجموعتين من آل زعيتر، مما أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة.

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