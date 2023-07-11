الحواط عن تكرّر اشتباكات أفقا: على ما تبقى من الدولة حماية الناس

غرّد النائب زياد الحواط عبر حسابه الخاص على تويتر قائلًا: “الاشتباكات المسلحة في أفقا كل فترة تستدعي تحركًا عاجلًا لضبط الوضع”.

الحواط أضاف: الجيش مطالب بالتدخل السريع لوقف إطلاق النار وتوقيف المتورطين والمطلوبين وتثبيت نقاط عسكرية عند مداخل البلدة. ما تبقى من الدولة ومؤسساتها مطالبون بحماية الناس والحقوق لنتفادى تثبيت مقولة “أولاد ست وأولاد جارية”.

الإشتباكات المسلحة في أفقا كل فترة تستدعي تحركاً عاجلاً لضبط الوضع.

الجيش مطالب بالتدخل السريع لوقف إطلاق النار وتوقيف المتورطين والمطلوبين وتثبيت نقاط عسكرية عند مداخل البلدة.

ما تبقى من الدولة ومؤسساتها مطالبون بحماية الناس والحقوق لنتفادى تثبيت مقولة "أولاد ست وأولاد جارية". — Ziad Hawat (@ziad_hawat) July 11, 2023

يأتي ذلك بعد أن شهدت بلدة أفقا في جرود جبيل إطلاق نار إثر إشكال ٍعائلي بين مجموعتين من آل زعيتر، مما أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة.