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الحواط عن ملف التهريب: ضعوا حداً لقوى الأمر الواقع

منذ 23 دقيقة
زياد الحواط

زياد الحواط

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قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط: “أثرنا موضوع التهريب وتداعياته المدمرة على لبنان واقتصاده منذ سنة”.

وسأل في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “لماذا لم تتحركوا قبل وقوع كارثة وقف التصدير؟ لماذا لم تتحركوا قبل نفاذ احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة؟”. وأضاف: “لا تتلهوا “بالسكانر “، لان الموضوع ليس تقنياً بقدر ما هو سياسي”.

وتابع: “ضعوا حداً لقوى الأمر الواقع واتخذوا القرار السياسي الواضح، وليكلف الجيش بإقفال الحدود غير الشرعية”. وأردف: “اتخذوا الاجراءات اللازمة بحق بعض الضباط المعروفين والمسهلين للتهريب، عندها فقط يبدأ الحل الجدي”.

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