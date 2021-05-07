الحواط عن ملف التهريب: ضعوا حداً لقوى الأمر الواقع

قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط: “أثرنا موضوع التهريب وتداعياته المدمرة على لبنان واقتصاده منذ سنة”.

وسأل في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “لماذا لم تتحركوا قبل وقوع كارثة وقف التصدير؟ لماذا لم تتحركوا قبل نفاذ احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة؟”. وأضاف: “لا تتلهوا “بالسكانر “، لان الموضوع ليس تقنياً بقدر ما هو سياسي”.

وتابع: “ضعوا حداً لقوى الأمر الواقع واتخذوا القرار السياسي الواضح، وليكلف الجيش بإقفال الحدود غير الشرعية”. وأردف: “اتخذوا الاجراءات اللازمة بحق بعض الضباط المعروفين والمسهلين للتهريب، عندها فقط يبدأ الحل الجدي”.

ضعوا حداً لقوى الأمر الواقع واتخذوا القرار السياسي الواضح، وليكلف الجيش بإقفال الحدود غير الشرعية.

اتخذوا الاجراءات اللازمة بحق بعض الضباط المعروفين والمسهلين للتهريب.

عندها فقط يبدأ الحل الجدي. ٢/٢ — Ziad Hawat (@ziad_hawat) May 7, 2021