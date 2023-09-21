الحواط: لبنان لم يعد يحتمل سياسة "صندوق البريد"

لفت النائب زياد الحواط عبر منصة “إكس”، إلى أنّ “إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر والحوادث الأمنية المتنقلة، وآخرها نشر حواجز في بنت جبيل، يكشف محاولة للتوتير الأمني”.

الحواط أضاف: “حذار اللعب بالنار في هذه اللحظة الدقيقة والحساسة. لبنان لم يعد يحتمل سياسة صندوق البريد وإطلاق الرسائل خدمة لمصالح خارجية”.

يشار إلى أنّ السفارة الأميركيّة في لبنان قد تعرضت أمس الأربعاء إلى إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخلها، فيما لم يسجل وقوع إصابات، وفق ما أعلن المتحدث باسم السفارة جيك نيلسون.

وأضاف: “نحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف”.

إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر والحوادث الأمنية المتنقلة وآخرها نشر حواجز في بنت جبيل يكشف محاولة للتوتير الأمني.

حذار اللعب بالنار في هذه اللحظة الدقيقة والحساسة.

لبنان لم يعد يحتمل سياسة صندوق البريد وإطلاق الرسائل خدمة لمصالح خارجية. — Ziad Hawat (@ziad_hawat) September 21, 2023