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الحواط: لتوسيع التدقيق الجنائيّ ومعرفة الحقيقة الكاملة

منذ 19 دقيقة
النائب زياد الحواط

النائب زياد الحواط

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اعتبر النائب زياد الحوّاط عبر حسابه على منصة “إكس”، أنّه “بعد تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لشركة مارسال وألفاريز، ينبغي الذهاب للآخر، وتوسيع التدقيق في الوزارات كافةً، وخصوصًا وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، لمعرفة الحقيقة الكاملة لصرف المال العام في الكهرباء والسدود، حيث النتيجة لا كهرباء ولا مياه”.

وأضاف الحواط: “الفساد يعني وجود فاسدين ومسؤولين ينبغي أن يُحاسبوا. دور القضاء محوري في القضية بعد استكمال التدقيق. ونحن سنواكب الموضوع للوصول إلى الحقيقة والمحاسبة”.

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