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الحواط لعون: فخامتك هل تذكر 7 أيار؟

منذ 9 ساعات
زياد الحواط

زياد الحواط

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غرد النائب زياد الحواط عبر حسابه على “تويتر” كاتباً: “فخامة الرئيس، حزب الله يجاهر بتمويله ويفتخر أنه يتبع ولاية الفقيه. فخامتك هل تذكر 7 أيار وعين الرمانة وشويا وخلدة؟ فخامة الرئيس، حزب الله قرر نيابة عن الدولة اللبنانية واللبنانيين القتال في سوريا والعراق واليمن وأدخل لبنان في عزلة عربية ودولية.

لا فخامة الرئيس، لا نريد حزبا مسلحا يمسك بقرار الحرب والسلم. لا نريد أن نحرر القدس. نريد أن نعيش بسلام واستقرار. في 15 أيار سيقترع اللبنانيون للحق وينبذون الباطل”.

يذكر أن رئيس الجمهورية ميشال عون أكد في مقابلة مع صحيفة “لا ربوبليكا” الإيطالية أن ليس لحزب الله من تأثير بأي طريقة على الواقع الامني للبنانيين في الداخل، مشدداً على ان الحزب الذي قام بتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي مكون من لبنانيين عانوا من الاحتلال و”مقاومة الاحتلال ليست إرهاباً”.

ورداً على سؤال، أوضح عون الذي أشار الى ان لبنان ليس دولة تحب الحروب، “ان هناك اجزاء من اراضي لبنان وسوريا لا تزال محتلة. وعندما نتوصل الى تحريرها، لن تبقى هناك من مشاكل في ما يتعلق بنزاع عسكري، ويمكن الانطلاق بمسيرة مفاوضات سلام مع اسرائيل، لحفظ الحقوق والسيادة الوطنية وتحرير الارض والمياه”.

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