الحواط للبابا فرنسيس: كلنا أمل

أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أننا “نواكب لقاء الصلاة الذي دعا إليه قداسة البابا فرنسيس من أجل لبنان بالأمل والصلاة، علّه يفتح نافذة خلاص للمسيحيين والمسلمين في هذا البلد”.

وقال عبر “تويتر”، “كلنا أمل أنه بحكمة البابا وبطريركنا الراعي وبصلاتنا جميعاً سيتجاوز لبنان محنة الوجود والبقاء، ويخرج من أزمته الوطنية ويعود ساحة أمان وسلام”.

وفي هذا المجال، وصل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي ووفد بطاركة الشرق الكاثوليك والارثوذكس اليوم الأربعاء الى روما، للمشاركة غدا في لقاء الصلاة والتأمل من اجل لبنان الذي دعا اليه قداسة البابا فرنسيس.

وكان في استقبال البطريرك الراعي والوفد في المطار سفير لبنان لدى الفاتيكان فريد الياس الخازن واركان السفارة، سفير ارمينيا في روما، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية في الاباتي نعمة الله الهاشم ووكلاء الرهبانيات المارونية في روما.