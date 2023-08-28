الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحواط: لنبحث عن حلّ ثابت نهائي في صيغة لامركزية

منذ 8 دقائق
زياد الحواط

زياد الحواط

A A A
طباعة المقال

كتب النائب زياد الحواط عبر منصة “أكس”: “صار واضحاً أنّ الصراع على السلطة المركزية في لبنان مدمّر وسبب الحروب والويلات. لنبحث معاً بكل جدية وجرأة وبعيداً عن المناكفات عن حلّ ثابت نهائي في صيغة لامركزية تعيد توحيد لبنان المقسّم على أرض الواقع، وتوفّر الاستقرار والأمان والنموّ. شبعنا حروباً وأزمات”.

يذكر أنه شكَّل الهدر في قطاع الكهرباء في لبنان، محفزاً أساسياً لقوى سياسية لبنانية على تقديم سلسلة اقتراحات قوانين حول أهمية تطبيق اللامركزية في الكهرباء، بوصفها المخرج الكفيل بتأمين التيار على مدار الساعة للمواطنين بتكلفة مقبولة، بعد انتزاع هذا الاحتكار من مؤسسة كهرباء لبنان.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    محمد الشامي
    خبير اقتصادي لصوت بيروت: الدولار سيعود إلى الارتفاع قريباً في هذه الحالة!
    السرطان
    تحذير.. أكبر نسبة سرطان في لبنان
    علم لبنان
    لجان التنسيق اللبنانية ـ الأميركية والكندية والفرنسية دانت انتهاك السيادة

    الأكثر قراءة

    زلزال
    الخطر موجود فعلًا.. لبنان مُهدّد بـ "زلزال مدمّر" والاستعداد واجب
    صورة لمدينة بيروت التقطها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
    رائد الفضاء سلطان النيادي ينشر صورة "ساحرة".. "يا ست الدنيا يا بيروت"
    النائب جبران باسيل
    "لن نقبل بهذا الرئيس".. ماذا كشف باسيل عن الحوار مع "الحزب"؟