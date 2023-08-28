الحواط: لنبحث عن حلّ ثابت نهائي في صيغة لامركزية

كتب النائب زياد الحواط عبر منصة “أكس”: “صار واضحاً أنّ الصراع على السلطة المركزية في لبنان مدمّر وسبب الحروب والويلات. لنبحث معاً بكل جدية وجرأة وبعيداً عن المناكفات عن حلّ ثابت نهائي في صيغة لامركزية تعيد توحيد لبنان المقسّم على أرض الواقع، وتوفّر الاستقرار والأمان والنموّ. شبعنا حروباً وأزمات”.

يذكر أنه شكَّل الهدر في قطاع الكهرباء في لبنان، محفزاً أساسياً لقوى سياسية لبنانية على تقديم سلسلة اقتراحات قوانين حول أهمية تطبيق اللامركزية في الكهرباء، بوصفها المخرج الكفيل بتأمين التيار على مدار الساعة للمواطنين بتكلفة مقبولة، بعد انتزاع هذا الاحتكار من مؤسسة كهرباء لبنان.