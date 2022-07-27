الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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الحواط: مبروك للمهربين... وهذا المطلوب

منذ ساعة واحدة
النائب زياد الحواط

النائب زياد الحواط

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أشار النائب زياد الحواط إلى أنّها “إنها سوء إدارة المال العام والهدر من جديد في دعم الطحين. كأنهم لم يتعظوا ولم يتعلموا من الأخطاء السابقة التي كلفت المليارات نتيجة الهدر والفساد. مبروك للمهربين والمستفيدين بعد إقرار قرض جديد بـ١٥٠ مليون دولار مدعوم من الدولة اللبنانية لتأمين القمح”.

وأضاف: “اللبنانيون هم آخر المستفيدين والدعم سيستفيد منه بشكل أساسي النازحون السوريون والمهربون وبعض المطاحن والافران، نتيجة سوء الادارة في توزيع القمح على المطاحن وغياب الرقابة والاشراف على صناعة الخبز وعدم القيام بما يلزم لوقف التهريب والهدر”.

كما قال: “إستمرار الدعم إستمرار للنزف، والمطلوب دعم المواطن مباشرة من خلال برامج اجتماعية مموّلة قابلة للتنفيذ تستهدف المحتاجين. وهذا ما طالبنا به في الجلسة النيابية أمس”.

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