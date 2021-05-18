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الحواط: مزيد من الانحدار والعزلة والتقوقع

18 - مايو - 2021
آخر تحديث: 18 - مايو - 2021 10:09 صباحًا
زياد الحواط

زياد الحواط

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غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط عبر “تويتر”: “ما يضمره العهد بالسر منذ سنوات كشفه وزير خارجيته للعلن. مزيد من الانحدار والعزلة والتقوقع. الله يستر!”.

يذكر أن وهبة اعتبر في حديث تلفزيوني أن “الفرنسيين لم يأتوا على ذكر سلاح حزب الله، وسلاح الحزب هو سلاح يتحمل مسؤوليته حزب الله، ولا شك أن لبنان يتحمّل هذه المسؤولية ولكن ليس القرار قرار الدولة اللبنانية، وعندما كانت اسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية تَجنَّد عناصر الحزب للدفاع عن سيادة لبنان”.

وعند سؤال وهبة بأننا اليوم أصبحنا في مرحلة ثانية، لفت في حديث تلفزيوني الى اننا “في المرحلة الثانية جاء الدواعش وقد أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة فدول المحبة جلبت لنا تنظيم داعش وزرعته لنا في سهل نينوى والأنبار وتدمر.”

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