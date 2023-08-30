الحواط: مستمرّون بمقاومة مشروع "حزب الله" المدمّر للبنان

أكّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط “أننا نريد رئيسًا إنقاذيًا إصلاحيًا للجمهورية يقول لحزب الله إنّ سلاحه جرّ لبنان لويلات وكوارث ويجب البحث فيه”، وقال: “إن هدف الحزب تدمير الجمهورية اللبنانية لمصلحة جمهوريته”، مؤكدًا “أننا نحترم شهداءنا عندما نتمكن من إيصال رئيس على شاكلة بشير الجميل وكميل شمعون وسمير جعجع، وكل صوت حر في هذا البلد مشروع شهادة”.

وأشار الحواط في حديث لإذاعة “لبنان الحر”، إلى أنّ “رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يحق له تعطيل الدستور نتيجة اجتهادات تخص المحور الذي ينتمي إليه، والدستور واضح فلا يمكنهم الاستمرار في خطف الجمهورية نتيجة فائض القوة والسلاح الذي يمتلكونه”.

وعن الموقف الفرنسي وجولة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان المقبلة، أسف “للتعاطي الفرنسي الأخير مع لبنان”، عازيًا السبب إلى أن “الفرنسيين يرون أن النواب اللبنانيين غير حرصاء على بلدهم”.

وعن زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال: “إن إيران في عزلة ولديها جيوش لفك عزلتها من بينها الحوثيون في اليمن، وحماس في غزة، وحزب الله في لبنان”.

وشدد على أن “كل شهيد سقط من أجل أن يبقى لبنان سيدًا حرًا مستقلًا هو شهيد، وعكس ذلك يكون قد مات لأجل قضية خارجية، ونحن مع ثقافة العيش المشترك تحت سقف الدستور، ولن نسمح بانهيار لبنان ونسعى لإعادته إلى محيطه العربي، ونحن في حال مقاومة مستمرة حتى تحقيق أهدافنا، وإنقاذ لبنان، ومقاومة مشروع حزب الله المدمر للبنان”.

وعن التهريب عبر الحدود، رأى أن “لا قرار سياسيًّا بضبطها وهي مسيطر عليها من حزب الله”، ولفت إلى أنّ “هناك قرى في جبيل خارجة عن سلطة الدولة، وبعضها يحتوي على مخازن أسلحة.”