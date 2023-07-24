الحواط: هل من قرار بتدمير ما تبقى من إدارات في جبل لبنان؟

أثار النائب زياد الحواط موضوع توقف العمل في أمانات السجل العقاري في جبل لبنان وسأل هل الأمر هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى من الدولة؟

كيف تستمر الدولة من دون إيرادات؟ وكيف تضع موازنة من دونها؟

كيف ندمر قطاعاً إقتصادياً مهماً جداً؟

كيف لهذا القطاع الذي يؤمن العمل للكثير من المهن والشركات والمؤسسات أن يستمر؟

وأضاف: “بعيداً عن الكلام المناطقي لكن هل من قرار بتدمير ما تبقى من إدارات ومؤسسات في جبل لبنان؟ أتابع شخصياً مع العديد من الاختصاصيين والمعنيين السعي لاعادة العمل إلى أمانات السجل العقاري في جبل لبنان المتوقفة عن العمل منذ زمن طويل”.