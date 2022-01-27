الخميس 24 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 27 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحواط يتحدث عن “بدعة البدع في موازنة الحكومة”

منذ ساعتين
زياد الحواط

زياد الحواط

A A A
طباعة المقال

غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط على حسابه عبر “تويتر” كاتباً: “اعترض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على بنود الموازنة، وكذلك “راعي” الحكومة، حزب الله، فمن هو العبقري الذي أعدّ موازنة لا تتضمن إصلاحات جذرية، وتفتقد التوازن بين وارداتها ونفقاتها، ولا تلحظ أي خطة تعافي؟
وأضاف: “إنها موازنة السطو على ما تبقى في جيوب الناس”.

وأضاف: “بدعة البدع في موازنة الحكومة، تخصيص سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بأكثر من خمسة آلاف مليار ليرة، لتأمين تغذية بساعتين يوميا، بدل الشروع في تنفيذ خطة تؤمن التغذية الشاملة بالتيار الكهربائي. ألم يشبع هؤلاء من الغرف من خزينة الدولة عبر مؤسسة كهرباء لبنان؟”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    تعميم جديد من الحلبي إلى مؤسسات التعليم العالي كافة
    الطقس
    العاصفة مستمرة والثلوج على الـ900 متر.. إليكم التفاصيل
    الطقس
    الوضع تحت السيطرة ولكن.. لا تسلكوا هذه الطرقات!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تجاعيد- تعبيرية
    وداعاً للبوتوكس.. بديل طبيعي لمحاربة التجاعيد
    الثلوج في لبنان
    أيها اللبنانيون.. احذروا من “تسونامي ثلجي” خلال الـ24 ساعة المقبلة!
    متحورات كورونا تثير القلق
    كورونا
    الصحة العالمية تحذر: متحور كورونا القادم سيكون أكثر عدوى من أوميكرون