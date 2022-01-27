الحواط يتحدث عن “بدعة البدع في موازنة الحكومة”

غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط على حسابه عبر “تويتر” كاتباً: “اعترض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على بنود الموازنة، وكذلك “راعي” الحكومة، حزب الله، فمن هو العبقري الذي أعدّ موازنة لا تتضمن إصلاحات جذرية، وتفتقد التوازن بين وارداتها ونفقاتها، ولا تلحظ أي خطة تعافي؟

وأضاف: “إنها موازنة السطو على ما تبقى في جيوب الناس”.

وأضاف: “بدعة البدع في موازنة الحكومة، تخصيص سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بأكثر من خمسة آلاف مليار ليرة، لتأمين تغذية بساعتين يوميا، بدل الشروع في تنفيذ خطة تؤمن التغذية الشاملة بالتيار الكهربائي. ألم يشبع هؤلاء من الغرف من خزينة الدولة عبر مؤسسة كهرباء لبنان؟”.

اعترض الرئيس ميقاتي على بنود الموازنة، وكذلك "راعي" الحكومة، حزب الله، فمن هو العبقري الذي أعدّ موازنة لا تتضمن إصلاحات جذرية، وتفتقد التوازن بين وارداتها ونفقاتها، ولا تلحظ أي خطة تعافي؟

إنها موازنة السطو على ما تبقى في جيوب الناس.١/٢ — Ziad Hawat (@ziad_hawat) January 27, 2022