الجمعة 10 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 24 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحواط يكشف عن "فضيحة" ويُحذّر: قد نصل لدعوة أهلنا إلى العصيان!

منذ 6 دقائق
زياد الحواط

زياد الحواط

A A A
طباعة المقال

اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، أنّ “مشروع موازنة الـ٢٠٢٤ فضيحة بهذه الظروف الكارثية، لجهة خلوّه من أي بند إصلاحي وتضمينه ضرائب من شأنها القضاء على القطاع الخاص والعاملين فيه الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة”.

الحواط أضاف قائلًا إنّ مشروع الموازنة “هو رصاصة الرحمة تطلقها الحكومة على هذا القطاع، بعدما اغتالت القطاع العام بالهدر والسرقة والتوظيف العشوائي”.

وأشار الحواط إلى أنّه “عوض التفكير بجيوب الناس كان الأجدى التفكير بسلة إصلاحات وتفعيل الإدارة بدءًا بفتح الدوائر العقارية في جبل لبنان التي يعتبر إقفالها جريمة موصوفة تحرم الخزينة الفارغة من المليارات”.

وختم قائلًا: “نتابع الموضوع منذ ٧ أشهر وقد نصل إلى دعوة أهلنا إلى العصيان إذا استمر الاستخفاف بمصالح الناس”.

    المزيد من أخبار لبنان

    جان إيف لودريان
    لودريان: الحرب تطرق أبواب لبنان.. ولا أفهم "لامبالاة" المسؤولين
    الحدود الجنوبية
    "قلقٌ عام".. والانتظار "سيّد الموقف"!
    وزير الزراعة عباس الحاج حسن يبحث سبل تطوير قطاع النحل
    بعد فتح الأسواق الأوروبية.. الحاج حسن يبحث سبل تطوير قطاع النحل

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    حدث خطير في بيت ياحون.. استشهاد مجموعة قيادية في حزب الله من بينهم نجل "محمد رعد"
    مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما "ستيوارت سيلدويتز"
    فيديو.. مستشار سابق لأوباما يسخر من "النبي محمد" ويحرض على قتل أطفال فلسطين!
    مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما "ستيوارت سيلدويتز"
    بعد تصريحاته الأخيرة عن النبي محمد.. ماذا حصل للمسؤول الأسبق بإدارة أوباما ؟