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الحواط: 16 إصابة بـ”كورونا” في قضاء جبيل

ذكّر النائب زياد حواط بمطالبته من اليوم الاول، باعلان حالة الطوارئ،”فلو فعلوا لتحاشينا اصابة كثيرين، اما وقد وصلنا الى ما وصلنا، فنجدّد الطلب من الاهالي وسكان قضاء جبيل بالتزام بيوتهم وعدم الخروج منها الا للضرورات القصوى، كما ابلاغ المعنيين عن اي حالة مرضية وعدم الاهمال والتستر، فالاصابة “مش عيب”.

 

وأشار حواط لـ”نداء الوطن” الى ان “العدد الرسمي للاصابات المؤكدة والمعلنة في قضاء جبيل حتى ليل امس الجمعة بلغ 16 اصابة”.

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ورأى ان “الوقت ليس لتسجيل النقاط بل للمساعدة، واستعجل تأهيل مستشفى البوار الحكومي اليوم قبل الغد بعدما نُمي الينا ان هناك نقصاً في الطاقم الطبي والتمريضي”. واشار إلى انه تابع الموضوع مع مستشفيات في قضاء جبيل وقد ابدت جهوزيتها للمساعدة على تقديم كل التسهيلات الطبية. وقال: “هناك سعي لتأمين مستشفى خاص واحد في جبيل وآخر في كسروان لاستقبال مرضى كورونا الى جانب مستشفى البوار”.

وتحدث عن السعي لتأمين مراكز للحجر الصحي في جبيل خلال ايام قليلة لاستقبال الحالات.

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