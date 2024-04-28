الحوت: ما يحدث في جامعات أميركا وأوروبا مؤشر على حالة وعي بعدالة القضية الفلسطينية

كتب النائب عماد الحوت على حسابه عبر منصة “أكس”:

“مؤتمر رابطة برلمانيون لأجل القدس الذي شارك فيه 700 برلماني من 80 بلدا من أعراق مختلفة واديان مختلفة وقارات مختلفة، نموذج إضافي على أن قضية فلسطين باتت قضية موحّدة لجميع الأحرار في العالم.

وكذلك ما يحدث في جامعات أميركا وأوروبا من تضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض لجرائم العدو مؤشر على نشوء بداية حالة وعي بعدالة القضية الفلسطينية وطبيعة العدو الاجرامية، رغم استمرار الحملات الاعلامية التضليلية، مما يرتب مسؤولية التوجه لهذه المجتمعات لزيادة الوعي لديها لتمارس الضغط على ادارتها السياسية”.

ومنذ الأسبوع الماضي، اشتدت الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة على الحرب في غزة، واتسع نطاقها مع إقامة عدد من المخيمات في جامعات منها كولومبيا وييل ونيويورك وغيرها. واستدعت عدة جامعات الشرطة لاعتقال متظاهرين.

وفي الجامعات التي اندلعت بها الاحتجاجات، دعا الطلاب لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وسحب استثمارات الجامعات من شركات توريد الأسلحة وغيرها من الشركات المستفيدة من الحرب، والعفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين تعرضوا لإجراءات تأديبية أو الطرد بسبب الاحتجاج.