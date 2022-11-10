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الحوت يكشف تفاصيل إصابة طائرة برصاصة طائشة أثناء هبوطها في بيروت

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2022 5:25 مساءً
رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت

رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت

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قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت لرويترز إن طائرة ركاب تابعة للشركة كانت قادمة من الأردن إلى بيروت أصيبت برصاصة طائشة أثناء هبوطها في العاصمة بيروت (الخميس 10-11-2022)، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

أضاف الحوت أن سبع إلى ثماني طائرات تصاب برصاصات طائشة من مناطق مجاورز لمطار بيروت كل عام، لكن هذه الحادثة هي المرة الأولى التي تصاب فيها طائرة في أثناء تحركها.

ويشيع في لبنان إطلاق النار في المناسبات بغرض الاحتفال، إذ تنتشر حيازة السلاح ويتم إطلاق النار للاحتفال بخُطب السياسيين وإعلان نتائج الامتحانات الرسمية، وغير ذلك من المناسبات الأخرى.

وقال الحوت “يجب وقف ممارسات إطلاق النار في الهواء في لبنان وخصوصا في محيط المطار. من المؤكد أنها تشكل مصدر خطر على الملاحة الجوية والمطار”.

وكانت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان على متن الطائرة ونشرت صورا على صفحتها على تويتر تُظهر ثغرة في بدن الطائرة.

وقالت إنها كانت جالسة في مقعدها (2 إف) حين وقع الحادث فوق رأسها تماما.

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