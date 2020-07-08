الحويك: رفض شمول المستلزمات الزراعية في تعميم مصرف لبنان سيطلق ثورة الفلاحين

استغرب رئيس “جمعية المزارعين” اللبنانيين انطوان الحويك، شمول زيت الزيتون والبصل والسماق في السلة التي ستدعم استيرادها الدولة اللبنانية، مشيرا إلى أن هذه السلطة تؤكد مرة جديدة نواياها التدميرية بحق الزراعة، والانتاج الوطني، والقطاعات الانتاجية، وعدم اعطاء الزراعة الدعم الكافي لتأمين الامن الغذائي للبنانيين”.

وأكد أن “رفض شمول المستلزمات الزراعية في تعميم مصرف لبنان الرقم 530 لفتح الاعتمادات على سعر 1515 ليرة للدولار، والاكتفاء بتأمين الدولار على سعر 3900 ليرة، سيطلق احتجاجات القطاع الزراعي وثورة الفلاحين”، داعيا “المزارعين في المناطق والقطاعات الى التنسيق مع جمعية المزارعين والنقابات والاتحادات والجمعيات، لتحديد ساعة الصفر وآلية الضغط والاهداف”.