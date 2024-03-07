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الحوّاط: تقدّمت بإخبار بموضوع تعطيل عمل الدوائر العقارية في جبل لبنان

منذ 48 دقيقة
النائب زياد الحواط

النائب زياد الحواط

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كتب النائب زياد الحوّاط على منصّة “أكس”:

“تقدمت بواسطة وكيلي المحامي كابي جرمانوس بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بموضوع تعطيل عمل الدوائر العقارية في جبل لبنان التي أدت إلى خسارة الدولة اللبنانية عائدات هائلة إضافة إلى تعطيل العديد من الأعمال وتدمير الإقتصاد وتراجعه.

وطلبت إحالة هذا الإخبار إلى المراجع المختصّة ليُصار إلى فتح تحقيق مع مَن يلزم بغية كشف هوية الجهة المساهمة أو المشاركة أو المستفيدة أو المتواطئة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الفعل أو الإمتناع من تعطيل عمل الدوائر العقارية في جبل لبنان وتوقيف أي شخص فاعل أو محرّض أو متدخّل في جرم تعطيل المرفق العام واتخاذ كافة التدابير الهادفة إلى إعادة تفعيل العمل في الدوائر العقارية في جبل لبنان”.

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