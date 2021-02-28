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"الخارجية" استنكرت الكلام في حق سفيرة سويسرا

28 - فبراير - 2021
وزارة الخارجية اللبنانية

وزارة الخارجية اللبنانية

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علقت وزارة الخارجية والمغتربين وسائل الإعلام في بيان، على ما صدر في أحد الحوارات على شاشة محطة تلفزيونية بحق سفيرة سويسرا مونيكا شموتز كيرغوتس وتناولته وسائل التواصل الاجتماعي، ودعت وسائل الاعلام الى “توخي الدقة لدى تناول مواضيع تخص الدبلوماسيين والى عدم التطاول والتهجم على سفراء وممثلي الدول والمنظمات المعتمدين لدى لبنان خلال قيامهم بواجبهم الدبلوماسي، بخاصة بالنسبة لما تم تداوله عن سفيرة سويسرا التي تقوم بنشاطاتها الدبلوماسية بكل احترام من أجل تعزيز وتقوية علاقات بلادها بلبنان، وهي تمثل أيضا دولة صديقة للبنان، تربطه علاقات تاريخية من التعاون والاحترام المتبادل معها”.

وشددت على “أهمية التقيد بالاصول والاعراف في ما يخص علاقات لبنان الدبلوماسية، في هذه الظروف التي يحتاج فيها لبنان الى دعم المجتمع الدولي ومؤازرته”.

وبهذه المناسبة، وأكدت الوزارة “حرصها على حسن تطبيق المعاهدات الدبلوماسية والأصول والاعراف ذات الصلة”، وذكرت بما نصت عليه تلك المعاهدات لجهة “ضرورة التحفظ وعدم الدخول في سجالات داخلية، والتزام الأصول في حصر التواصل عبر القنوات الرسمية”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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