الخارجية الأمريكية: غالانت أكد لبلينكن أن إسرائيل ترغب في حل دبلوماسي مع حزب الله

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء: “إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الاثنين، إن إسرائيل تفضل حلاً دبلوماسياً للصراع مع حزب الله”.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم: “إن الولايات المتحدة تسعى بشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى منازلهم على جانبي الحدود”، محذراً من أن “اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل سيكون أمراً مدمّرا”.

وقال: “إن أمريكا تسعى للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي يمنع نشوب مثل هذه الحرب”.

فيما أشار الوزير المستقيل من حكومة الحرب الاسرائيلي بيني غانتس الى أن “الوضع على الجبهة الشمالية لا يمكن أن يستمر كما هو، ويجب الضغط على حزب الله لمنع التصعيد أو مواجهة حرب مفتوحة”.

وأعلن أن “سكان شمال إسرائيل سيعودون إلى منازلهم بداية من ايلول المقبل، ونحن لا نقبل بقاء خطر حزب الله في الجبهة الشمالية”.

وشدد غانتس على أن “إسرائيل قادرة على تدمير قدرات حزب الله وإبقاء لبنان في الظلام”.

واعتبر أن “قرار المحكمة العليا بتجنيد اليهود المتشددين كان حكيما وضروريا”.

وأدى القصف المتبادل إلى إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من المناطق الواقعة على جانبي الحدود، وأثار تصاعد وتيرته في الأسابيع القليلة الماضية مخاوف من نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.