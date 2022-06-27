الخارجية الأميركية: المحادثات حول ترسيم الحدود مع لبنان أفضت الى نتائج مثمرة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية بيان نيد برايس أن كبير مستشاري أمن الطاقة آموس هوكشتاين أجرى محادثات الأسبوع الماضي مع الإسرائيليين حول ترسيم الحدود البحرية.

وأوضح أن “المناقشات أفضت الى نتائج مثمرة تقلّص الخلافات بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي، على ان تبقى الولايات المتحدة الأميركية منخرطة في مباحثات ترسيم الحدود في الأيام والأسابيع المقبلة”.

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن مفاوضين إسرائيليين اجتمعوا مع الوسيط الأميركي “آموس هوكشتاين”” في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية مع لبنان.

وقالت الوزارة في بيان: “استمع الفريق إلى أحدث المستجدات بعد زيارة الوسيط للبنان وناقش الطرفان صياغة توجهات بناءة للمضي قدمًا في المفاوضات”.

وأضافت أنها ستحافظ على المصالح الاقتصادية والأمنية لإسرائيل لكنها تعتزم “حل القضية في المستقبل القريب”.

وأدى الخلاف بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية إلى عرقلة التنقيب عن موارد الطاقة في أجزاء من شرق البحر المتوسط كما يهدد بتفاقم التوتر بين البلدين.

وخلال وجوده في لبنان، التقى الوسيط الاميركي برئيس الجمهورية “ميشال عون” الذي شدد على “حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية”، وقدم له رداً على المقترح الاميركي الذي سبق للوسيط ان قدمّه قبل اشهر، ومن المتوقع أن ينقله الى الجانب الاسرائيلي.

و تمنى عون على هوكشتاين “العودة سريعاً الى لبنان ومعه الجواب من الجانب الاسرائيلي”. وشكر هوكشتاين عون على الجواب اللبناني واعداً بـ”عرضه على الجانب الاسرائيلي في اطار الوساطة التي يقوم بها في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية”.

كذلك، التقى هوكشتاين وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال “عبدالله بوحبيب” الذي وصف اجواء اللقاء بـ”الإيجابية”، مؤكدا “اهمية الوصول الى اتفاق في موضوع الترسيم وهذا ما لمسه لدى الاميركيين”.