الخارجية الأميركية: على القادة اللبنانيين التصرف بجدية وبشكل طارئ

دعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس القادة اللبنانيين إلى “التصرف بجدية وبشكل طارئ لتطبيق الإصلاحات واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ اقتصاد لبنان بما في ذلك إجراءات يمكن اتخاذها في مرحلة تشكيل الحكومة”.

وقال المتحدث في مؤتمره الصحفي اليومي، بحسب ما اشارت قناة “الحرة” الاميركية “نحن على تواصل دائم مع شركائنا اللبنانيين ودعونا أصحاب المصلحة إلى تشكيل حكومة قادرة وملتزمة بتطبيق إصلاحات واستعادة ثقة الشعب اللبناني”.

من ناحية أخرى أوضح المتحدث باسم الخارجية أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان و الكيان الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وقال “نرحب بالحوار البناء وبالتقدم الذي تحقق وسنقوم بكل ما في وسعنا، وكذلك المبعوث الخاص هوكستين من أجل دعم هذه العملية والمضي قدما”.