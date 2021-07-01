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الخارجية الأميركية: لبنان يستحق حكومة لإنقاذه

1 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 3 - يوليو - 2021 8:31 مساءً
الخارجية الأميركية

الخارجية الأميركية

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أعلنت الخارجية الأميركية أن لبنان يستحق حكومة لإنقاذه من تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني الذي تسبب به فساد وسوء إدارة القادة السياسيين لعقود.

وأكدت أن لبنان يستحق حكومة لإنقاذه من تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني الذي تسبب به فساد وسوء إدارة القادة السياسيين لعقود.

ويعيش لبنان من دون حكومة فاعلة منذ الانفجار الهائل الذي وقع في بيروت الصيف الماضي وأودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر مساحات واسعة من العاصمة.

وقد استقالت الحكومة عقب الكارثة، لكن الجهود الرامية إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة تعثرت أكثر من مرة.

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