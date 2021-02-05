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الخارجية الأميركية: ملتزمون بمحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب اللبناني

منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 5 - فبراير - 2021 10:10 مساءً
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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أكّدت الناطقة الإقليميّة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​، جيرالدين غريفيث، في حديث تلفزيوني، أنّ “لا تغيير في سياسات ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ما يخصّ ​لبنان​. لا طالما كانت الولايات المتحدة ملتزمة كامل الالتزام بمحاسبة الفاسدين أو المسؤولين عن جرائم ضدّ ​الشعب اللبناني​”.

وأوضحت في ما يخصّ ​انفجار مرفأ بيروت​، أنّ “الحكومة تقوم بتحقيقات، وأميركا لن تستبق الأمور في ما يخصّ هذه التحقيقات، ولكنّنا ننادي بمحاسبة جميع المسؤولين الّذين فشلوا في تحمّل مسؤوليّاتهم. الولايات المتحدة تتبنّى مطالب الشعب في ما خصّ الشفّافية بهذه الحادثة، ونتطلّع لنتائج هذه التحقيقات”. وشدّدت على أنّ “أميركا ملتزمة كامل الالتلزام بالمحاسبة في لبنان، وقد نرى في المستقبل مزيدًا من الخطوات في هذا المجال والمتربطة بفرض عقوبات”.

ولفتت غريفيث إلى أنّ “الولايات المتحدة تُدرك أنّ هناك حاجة اقتصاديّة ملحّة في لبنان، لكن الوصول مساعدات من ​المجتمع الدولي​ يستوجب شفافيّة وإصلاحات اقتصاديّة وسياسيّة، ونتطلّع إلى حكومة تلبّي طموحات الشعب اللبناني”.

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