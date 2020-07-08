الخارجية الأميركية: ممول حزب الله قاسم تاج الدين سيبقى على لائحة العقوبات

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أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن ممول حزب الله قاسم تاج الدين سيبقى على لائحة العقوبات.

وأعلنت الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء عن اعتراضها للإفراج عن اللبناني قاسم تاج الدين “لكننا نحترم قرار المحكمة.

وأكدت الخارجية الأميركية لـ”الحدث” أن تاج الدين سيبقى على لائحة العقوبات وأي متعامل معه سيتعرض لعقوبات أيضاً.

وشددت على أن عقوبات ستطاول أي أميركي يتعامل مع قاسم تاج الدين.

وفى وقت سابق، أكد قائد المنطقة المركزية الوسطى في الجيش الاميركي الجنرال كينيث ماكنزي دعم واشنطن لاستقرار لبنان، اليوم الأربعاء، في زيارة أثارت احتجاج متظاهرين، منهم أنصار لجماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران.

في السياق، ترددت معلومات أن ماكنزي الذي وصل إلى العاصمة بيروت الأربعاء، سيشدد على مواصلة واشنطن دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية من دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وأضافت المصادر عينها أن هذا التأكيد سيتزامن مع التذكير “بضرورة قيام حكومة بيروت بوقف نشاط حزب الله ونزع سلاحه”.

وكان ماكينزي قال، الشهر الماضي، إنه يرفض دعوات من الكونغرس لوقف دعم الجيش اللبناني، معتبرا أن العلاقة الأميركية مع مؤسسة الجيش هي “لموازنة قدرات حزب الله المدرج على لائحة الارهاب في واشنطن”.

ويواجه لبنان، أزمة مالية حادة تشكل التهديد الأكبر لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين عامى 1975 و1990.

وتصنف الولايات المتحدة جماعة حزب الله، التى تملك ترسانة من الأسلحة وكان الحرس الثورى الإيرانى أسسها عام 1982، منظمة إرهابية. وهى أيضا طرف رئيسى فى الحياة السياسية اللبنانية وتدعم حكومة رئيس الوزراء حسان دياب.

وأفاد بيان للسفارة الأمريكية، بأن مكنزى “أكد مجددا أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته”.