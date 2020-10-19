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الخارجية الأميركية: نتطلع إلى تشكيل حكومة لبنانية ملتزمة بتطبيق الاصلاحات

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 19 - أكتوبر - 2020 11:19 مساءً
مايك بومبيو

مايك بومبيو

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رحّب وزير الخارجية مايك بومبيو خلال اتصال مع الرئيس اللبناني ميشال عون ببدء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية حول اتصال بومبيو بالرئيس عون، استذكر بومبيو الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات 17 تشرين الأول.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تشكيل حكومة لبنانية تكون ملتزمة وقادرة على تطبيق الاصلاحات التي يمكن أن تؤدي إلى فرص اقتصادية وحكم أفضل ووضع حد للفساد المستشري.

في السياق عينه، تحدثت مصادر عن أن عون تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عرض خلاله للعلاقات اللبنانية – الأميركية وللتطورات الأخيرة، ومنها مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وخلال الاتصال، شكر الرئيس عون الوزير بومبيو على الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة كوسيط مسهّل للتفاوض، مؤكداً ان لبنان مصمم على الحفاظ على حقوقه وسيادته في البر والبحر.

وابلغ الوزير الأميركي الرئيس عون، ارسال بلاده مساعدات لاعادة اعمار الاحياء التي تضررت في بيروت نتيجة الانفجار الذي وقع في المرفأ في 4 آب الماضي.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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