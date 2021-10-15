"الخارجية الإيرانية": طهران تدين مقتل محتجين في لبنان

ذكرت قناة “برس تي.في” الحكومية في إيران عبر “تويتر”، أن “طهران تدين مقتل محتجين في لبنان”.

ونقلت وكالة “الأنباء الإيرانية” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة قوله “ان ايران تؤمن بأن الشعب والحكومة والجيش والمقاومة اللبنانية سوف يتغلبون بنجاح واعتزاز على الفتن المتجذرة في الكيان الصهيوني”.

يذكر أنه شهدت منطقة الطيونة و”العدلية” في بيروت، الخميس، اشتباكات وإطلاق نار، فضلا عن قذائف صاروخية، بالتزامن مع تحركات دعا إليها أنصار حزب الله وحليفته “حركة أمل”، أمام قصر العدل ضد المحقق في هذا الملف، القاضي طارق بيطار.

أتت تلك الاشتباكات بعد أن شن حزب الله حملات متكررة وانتقادات ضد بيطار، متهما إياه بالاستنسابية وعدم الحيادية، ومشككا في مصداقيته.

كذلك لوح بالانسحاب من الحكومة، وتحريك الشارع أيضا في وقت حساس تعيشه البلاد، وسط ارتفاع حدة التوتر حول هذا التحقيق، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل دراماتيكي.