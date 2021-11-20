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الخارجية الروسية للمسؤولين اللبنانيين: “للتحلي بدرجة عالية من المسؤولية”

منذ 44 دقيقة
وزارة الخارجية الروسية

وزارة الخارجية الروسية

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أعلنت الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن زيارة وزير الخارجية، عبد الله بو حبيب، المرتقبة إلى موسكو ومحادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ستركز على تطور الأوضاع في لبنان والساحة السورية.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الروسية عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت عشية وصول بو حبيب إلى موسكو في زيارة ستستمر حتى 23 تشرين الثاني، حيث سيعقد خلالها اجتماعا مع لافروف الاثنين 22 تشرين الثاني في ذكرى عيد الاستقلال.

وورد في البيان أن المحادثات ستشهد تبادلاً لوجهات النظر حول “القضايا الدولية والإقليمية الملحة مع التركيز على تطورات الوضع في لبنان”.

ومن المقرر أيضا إيلاء اهتمام كبير “للوضع في سوريا، وقضية عودة اللاجئين السوريين”، كما سيتطرق الوزيران إلى التسوية في الشرق الأوسط.

وأكد البيان دعم روسيا لجهود الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي لتجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد.

ودعت الخارجية الروسية في بيانها القوى السياسية اللبنانية إلى “الاستمرار في التحلي بدرجة عالية من المسؤولية والاستعداد لحلول الوسط، مسترشدة بالمصالح الوطنية”.

وذكر البيان أن الوزيرين يعتزمان أيضا بحث آفاق تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية وتطوير العلاقات الإنسانية بين روسيا ولبنان.

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