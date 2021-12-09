الخارجية الفرنسية: الاتفاق مع السعودية مهم جداً بشأن آلية المساعدات للبنان

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن- كلير لوجاندر أن “اتفاق فرنسا والسعودية مهم جداً بشأن آلية المساعدات للبنان”.

يذكر أنه أطلعت السفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو أمس، الرئيس اللبناني ميشال عون بناء على طلب الإليزيه، على أجواء الجولة الخليجية التي قام بها ماكرون ولا سيما زيارته إلى المملكة العربية السعودية، حيث “أبدت المملكة التزامها مساعدة لبنان وضرورة العمل على تطبيق الالتزامات التي تم اتخاذها”، حسب ما أفادت الرئاسة اللبنانية.

وأشارت السفيرة غرييو بدورها إلى أن بلادها “حققت الخطوة الأولى في هذا المجال، وأن السعودية ودول الخليج جاهزة أيضاً للقيام بالخطوات المطلوبة منها”، لافتة إلى أن “على لبنان أن يقوم من جانبه بما عليه وأن يثبت صدقيته في التزامه الإصلاحات لا سيما منها الإصلاحات البنيوية التي تحتاج إلى أدوات عمل جدية، لمواجهة هذه الأزمة العميقة”.