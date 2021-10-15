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الخارجية الفرنسية: حريصون على أن يتمكن القضاء اللبناني من العمل باستقلالية وحياد

15 - أكتوبر - 2021
الخارجية الفرنسية

الخارجية الفرنسية

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أعربت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية “عن قلق فرنسا الشديد إزاء أعمال العنف التي مورست يوم أمس والتي أودت بحياة عدد من الأشخاص وتسببت بإصابة الكثيرين بجروح، وذلك في سياق المحاولات الأخيرة الرامية إلى عرقلة حسن سير التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020”.

وذكرت بدعم فرنسا التحقيقات التي أجريت في لبنان في جميع مراحلها وبحرصها على أن يتمكن القضاء اللبناني من العمل باستقلالية وحياد، من دون أي عراقيل وبدعم تام من السلطات اللبنانية.

وتقدمت بتعازيها إلى ذوي الضحايا، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى التهدئة.

وتعهدت الحكومة اللبنانية أيضا بتنظيم انتخابات عام 2022 بدءا بالانتخابات التشريعية على نحو شفاف وحيادي ووفق الجدول الزمني المقرر.

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