الخارجية اللبنانية تدين إحراق "القرآن الكريم" في السويد.. وتحذر!

دانت وزارة الخارجية والمغتربين (الأحد 22-1-2023) “إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد”.

وحذّرت الوزارة في بيان من “خطورة القيام باستفزازات مماثلة تؤجج الصراعات الدينية وتزيد من خطاب الكراهية والتطرف”.

كما أكّدت أن “حرية الفرد المقدسة في التعبير تنحرف عن غايتها عندما تعتدي على حرية المعتقد لأخيه في الإنسانية”.

وأشارت الوزارة في بيانها الى أن “هذا العمل المرفوض يتناقض كليا مع ما يرمز اليه لبنان كرسالة للعيش والشراكة بين المسيحية والإسلام، وما تصبو إليه البشرية من حوار بين الأديان والحضارات”.

يشار إلى أن رئيس حومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أصدر بياناً اليوم الأحد استنكر فيه إحراق نسخة من القرآن الكريم واعتبر هذا العمل تعديا فاضحا وقحا على الديانات السماوية وما يمثله الاسلام من قيم سامية واعتدال.