الخارجية اللبنانية تدين استهداف دورية اليونيفيل

أدنت وزارة الخارجية والمغتربين استهداف دورية تابعة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، مما أدى إلى سقوط 4 جرحى حالة بعضهم حرجة.

كما أكدت الوزارة بأن هذا الاعتداء المخالف للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لا سيما لجهة استهداف حماة السلام من موظفي الأمم المتحدة، يأتي بعد مسلسل استهداف الصحفيين، والمسعفين، والأطفال، والنساء، والمدنيين.

وقد أجرى وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بو حبيب اتصالاً هاتفياً بقائد قوات حفظ السلام في جنوب لبنان الجنرال ارلندو لازارو اعرب فيه عن استنكاره وادانته للحادث، داعيا” الدول الحريصة على السلام والامن الإقليميين الى ضمان سلامة وامان موظفي الأمم المتحدة، وحماية المدنيين، والتدخل سريعا” للتطبيق الكامل لقرار مجلس الامن 1701.