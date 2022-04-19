الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية اللبنانية تدين اقتحام المسجد الاقصى

19 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2022 4:43 مساءً
وزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الخارجية والمغتربين

A A A
طباعة المقال

دانت وزارة الخارجية والمغتربين “بشدة اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي المسجد الاقصى بقوة السلاح وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين العزل”.

وأشارت في بيان إلى “أن استمرار هذا العدوان ليس فقط انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية، وإنما يستهدف أيضاً تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى بهدف فرض أمر واقع بقوّة السلاح ستكون نتائجه خطيرة جدّاً على السلم والأمن الدوليين في العالم العربي والإسلامي”.

آخر التطورات

وفي المسجد الأقصى تم تسجيل اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين -صباح اليوم الثلاثاء- لباحات المسجد الأقصى في القدس والمسجد الإبراهيمي في الخليل تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما أصيب 72 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية برقة شمالي نابلس.

وقد نددت الحكومة الفلسطينية وفصائل المقاومة بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، كما دانت دول عربية وإسلامية ممارسات قوات الاحتلال فيه. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة اليوم الثلاثاء لبحث الوضع في القدس.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت فجر أمس على فلسطينيين في المسجد الأقصى، مع تجدد اقتحام مجموعات من المستوطنين لباحات المسجد. واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

    المزيد من أخبار لبنان

    نيد برايس
    كيف ردت الخارجية الأمريكية على تهديدات "نصر الله"؟
    شعار وزارة العدل الأميركية
    بالصور.. واشنطن تتهم 3 لبنانيين بتهريب وشحن أسلحة نارية
    وليد جنبلاط
    جنبلاط: يجب انتظار اللحظة المناسبة لوضع سلاح الحزب تحت إمرة الدولة اللبنانية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    هيكتور حجار
    هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟