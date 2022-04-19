الخارجية اللبنانية تدين اقتحام المسجد الاقصى

دانت وزارة الخارجية والمغتربين “بشدة اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي المسجد الاقصى بقوة السلاح وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين العزل”.

وأشارت في بيان إلى “أن استمرار هذا العدوان ليس فقط انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية، وإنما يستهدف أيضاً تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى بهدف فرض أمر واقع بقوّة السلاح ستكون نتائجه خطيرة جدّاً على السلم والأمن الدوليين في العالم العربي والإسلامي”.

آخر التطورات

وفي المسجد الأقصى تم تسجيل اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين -صباح اليوم الثلاثاء- لباحات المسجد الأقصى في القدس والمسجد الإبراهيمي في الخليل تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما أصيب 72 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية برقة شمالي نابلس.

وقد نددت الحكومة الفلسطينية وفصائل المقاومة بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، كما دانت دول عربية وإسلامية ممارسات قوات الاحتلال فيه. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة اليوم الثلاثاء لبحث الوضع في القدس.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت فجر أمس على فلسطينيين في المسجد الأقصى، مع تجدد اقتحام مجموعات من المستوطنين لباحات المسجد. واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.