الخارجية اللبنانية تدين العدوان الإسرائيلي على المصيلح

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين بأشدّ العبارات استمرار إسرائيل في اعتداءاتها المتكررة على السيادة اللبنانية، وآخرها العدوان الذي استهدف منطقة المصيلح في قضاء صيدا، ما أسفر عن أضرار جسيمة واستشهاد مواطن لبناني وإصابة سبعة آخرين.

وأوضحت الوزارة في بيان أنّ هذا الاعتداء يُعدّ خرقًا فاضحًا جديدًا للقرار الدولي رقم 1701 وللاتفاق المتعلق بوقف الأعمال العدائية، الذي تواصل إسرائيل الامتناع عن الالتزام به.

وشدّدت الخارجية على أن استمرار هذه الاعتداءات يُعرقل الجهود الوطنية التي يبذلها الجيش اللبناني في تنفيذ خطته الرامية إلى حصر السلاح بيد القوات الشرعية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب.