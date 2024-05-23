الخارجية اللبنانية ترحّب بإعلان إيرلندا والنروج وإسبانيا إعترافها بدولة فلسطين

تُرحّب وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بإعلان كل من إيرلندا والنروج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين، الذي يُعتبر خطوة هامّة تُساهم في تكريس الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وتساعد في إطلاق مسار سياسي جدّي وفاعل يدفع باتجاه حل عادل وشامل على أساس حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي أُطلقت في قمّة بيروت للعام 2002، وذلك في سبيل بناء مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني وشعوب دولنا.

وإذ تشيد وزارة الخارجية بهذه الخطوة وتبارك لدولة فلسطين على هذه اللحظة التاريخية، فإنّها تُثمّن مثل هذه القرارات باعتبارها خطوة نوعية في ظلّ الممارسات الإسرائيلية وانتهاكاتها اليومية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ومحاولاتها تنفيذ مشاريعها التوسّعيّة والتهجيريّة، بعد عقود من المعاناة والألم والتدمير والتهجير الذي يتعرّض له الشعب الفلسطيني.

وتدعو هذه الوزارة باقي دول العالم إلى المبادرة بإعلان الاعتراف بدولة فلسطين ومساندة طلبها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.