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الخارجية اللبنانية ترد على “فضيحة من العيار الثقيل”!

26 - نوفمبر - 2021
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

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صدر عن وزارة الخارجية بيان جاء فيه، “نشر المحامي مروان سلام معلومات غير صحيحة نقلاً عن مصدر مجهول معنوناً إيّاه “فضيحة من العيار الثقيل” حول استيفاء الرسوم في قنصلية لبنان العامة في اسطنبول، تثمن وزارة الخارجية والمغتربين اعتذار المحامي وجرأته بالتراجع عن خطأه”.

وتابع، “بعد أن تواصل مع القنصلية اللبنانية العامة في اسطنبول وقامت بتزويده بالمعلومات الصحيحة، وبعد أن تواصل مع القنصلية اللبنانية العامة في إسطنبول وقامت بتزويده بالمعلومات الصحيحة”

ودعت الوزارة في بيانها، “كافة اللبنانيين إلى التحقق من صحة معلوماتهم من الجهات المختصة في الوزارة قبل نشرها توخياً للدقة ومنعاً للخطأ”

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