الخارجية اللبنانية تعزي الكويت بضحايا حريق المنقف

عزت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان “دولة الكويت، حكومة وشعبا، إثر وفاة وإصابة العشرات جراء اندلاع حريق في مبنى سكني، في منطقة المنقف – جنوب الكويت”.

وإذ أكدت الوزارة “تضامن الجمهورية اللبنانية مع دولة الكويت الشقيقة جراء هذا الحادث الأليم”، عزت ذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن النيابة العامة أمرت بحبس مواطن وعدد من المقيمين احتياطا لاتهامهم “بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ نتيجة الإهمال بإجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق” الذي شب في مبنى كان يسكنه عمال أجانب بمنقطة المنقف مما أسفر عن مقتل 49 وإصابة عدد مماثل.

وأودى الحريق بحياة نحو 40 هنديا وأدى أيضا إلى مقتل تسعة آخرين على الأقل في مدينة المنقف، بينما أصيب أكثر من 50 وفقا لوزارة الخارجية الهندية. ومعظم القتلى والمصابين الهنود في الحريق من ولاية كيرالا.

وذكرت هيئة نوركا روتس الحكومية المعنية بشؤون المغتربين من أبناء ولاية كيرالا أن عدد القتلى من الولاية بلغ 24 كما أصيب سبعة حالتهم خطيرة. وقال مسؤول في الهيئة إن الحكومة الاتحادية رتبت رحلة خاصة لنقل جثامين الضحايا.

ويشكل ملايين العمال الوافدين غالبية القوى العاملة في الكويت وبعض جيرانها من دول الخليج العربية، وغالبا ما يعيشون في مساكن مكتظة.