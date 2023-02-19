الأحد 28 رجب 1444 ﻫ - 19 فبراير 2023 |
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الخارجية اللبنانية دانت القصف الإسرائيلي على دمشق

منذ 6 دقائق
مقر وزارة الخارجية اللبنانية

مقر وزارة الخارجية اللبنانية

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دانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، “القصف الإسرائيلي الذي طاول العاصمة دمشق فجر اليوم، موقعًا الدمار والضحايا في صفوف المدنيين، في اعتداء جديد وموصوف على سيادة سوريا وشعبها، الذي ما زال يلملم آثار الزلزال المدمر الذي أصابها”.

واعتبرت أن “هذا الاعتداء السافر، بما يمثله من تماد اعتادت عليه اسرائيل، في خرق أبسط قواعد القانون الدولي، يأتي ليؤكد مجدداً عدم اكتراث اسرائيل بالمعاناة الانسانية المترتبة على اعتداءاتها على شعوب المنطقة في كل الظروف، ولا سيما في زمن المآسي، ما يجعل إدانتها الاخلاقية مضاعفة”.

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