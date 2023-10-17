الخارجية اللبنانية: على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف المجازر الإسرائيلية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، “بأشد العبارات جريمة الحرب البشعة التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى المدنيين الفلسطينيين في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة بعد تعرضه للقصف الإسرائيلي”.

وأضافت: “مرة جديدة تضرب إسرائيل بعرض الحائط القانون الدولي ، وترتكب جريمة حرب ضد الإنسانية لشعب محاصر تتم إبادته بصورة جماعية ومتعمدة”.

الخارجية تابعت: “يدعو لبنان مجددًا إلى التدخل الفوري للمجتمع الدولي لوقف المجازر الإسرائيلية وإطلاق النار، بغية إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ومعالجة الجرحى والمصابين”.