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الخارجية اللبنانية: على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف المجازر الإسرائيلية

منذ 41 دقيقة
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، “بأشد العبارات جريمة الحرب البشعة التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى المدنيين الفلسطينيين في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة بعد تعرضه للقصف الإسرائيلي”.

وأضافت: “مرة جديدة تضرب إسرائيل بعرض الحائط القانون الدولي ، وترتكب جريمة حرب ضد الإنسانية لشعب محاصر تتم إبادته بصورة جماعية ومتعمدة”.

الخارجية تابعت: “يدعو لبنان مجددًا إلى التدخل الفوري للمجتمع الدولي لوقف المجازر الإسرائيلية وإطلاق النار، بغية إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ومعالجة الجرحى والمصابين”.

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