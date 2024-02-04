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الخارجية اللبنانية: نأسف لانتهاك أمن وسيادة سوريا والعراق

منذ ساعة واحدة
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

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أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها عن عميق قلقها من القصف الذي تعرضت له كل من سوريا والعراق، وأسفها لما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى والجرحى، وما يشكله أيضا” من انتهاك لأمن وسيادة البلدين الشقيقين.

تذكر الوزارة بأن موقفها هذا مبدئي لدى الاعتداء على أي دولة عربية، وقد سبق أن عبرت عن موقف مماثل لدى انتهاك سيادة وأمن الأردن الشقيق، واستهداف أفراد أميركيين متواجدين على أراضيه.

تدعو الوزارة الى ضبط النفس، واحترام أمن وسيادة وسلامة كافة الدول، وتذكر بأن لبنان سبق أن حذر مرارا” الجميع من خطر تمدد الحرب وتوسع الصراع.

كما تطالب الوزارة بضرورة تطبيق وقف إطلاق نار فوري في غزة كمدخل إلزامي لوقف التصعيد، بغية التوصل الى حل سياسي قائم على قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقة، وفقا” لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

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