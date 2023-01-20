"الخارجية" بعد تعليق حقّ لبنان بالتصويت في الأمم المتحدة: "الدفع سيتمّ مباشرة"

بعدما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في وقت سابق اليوم الجمعة، أنّ لبنان فقد حقه في التصويت في الجمعية العامة، نتيجة عدم سداد المستحقات المترتبة ضمن ميزانية المنظمة الدولية، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، أنّه “عطفًا على الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام” في هذا الإطار، فإنّ “سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أنجزت، وبعد الاتصالات التي تمّ إجراؤها مع كل من دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المال، تبين أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة”.

يشار إلى أنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أنّ لبنان وفنزويلا وجنوب السودان، متأخرة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وهي من بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا.

ووفقًا لرسالة الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 76244991 دولارًا لفنزويلا، و1835303 دولارًا للبنان، و196130 دولارًا لجنوب السودان.