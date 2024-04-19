الجمعة 10 شوال 1445 ﻫ - 19 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الخارجية" تأسف لعدم إجماع مجلس الأمن على قبول عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة

منذ 10 دقائق
وزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الخارجية والمغتربين

A A A
طباعة المقال

تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن أسفها لعدم إجماع مجلس الأمن الدولي على انتهاز هذه الفرصة التاريخية لقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بعد إنقضاء أكثر من ٧٥ عاماً على صدور قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ١٨١ الداعي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعدم تطبيق قرار مجلس الامن رقم ٢٤٢.

ترى الوزارة أن الوقت قد حان ليترجم المجتمع الدولي أقواله إلى أفعال بقبول حل الدولتين، والاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، كاملة العضوية. إن تطبيق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، يفتح الباب للسلام والأمان المستدام في الشرق الأوسط، والعيش بكرامة وطمأنينة، وفقاً لمبادرة السلام العربية التي أجمعت عليها الدول العربية في قمة بيروت لعام ٢٠٠٢.

فيما وجّهت سفارة لبنان في قبرص كتاباً إلى وزارة الخارجية والمغتربين بشأن إجراءات اتّخذتها الحكومة القبرصيّة تتعلّق بالنّزوح السوري.

    المزيد من أخبار لبنان

    طيران الشرق الأوسط "ميدل إيست"
    شركة طيران الشرق الأوسط عدّلت مواعيد رحلات إلى دبي
    عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    اسطفان زار مولوي وبحث معه في ملف النزوح السوري
    الوزير السابق وديع الخازن
    وديع الخازن: زيارة فرنجية لبكركي قد أشاعت جوّا من التفاؤل

    الأكثر قراءة

    صورة من الفيديو
    بالفيديو.. كأفلام السينما مطاردة بالسلاح على طريق المطار
    غارات إسرائيلية على غزة
    رويترز تكشف عن كارثة بغزة.. ضربة إسرائيلية واحدة تقضي على 5000 من أجنة أطفال الأنابيب
    الصراع الإيراني الإسرائيلي
    إسرائيل تبلغ واشنطن بتأجيل الرد على إيران.. ومصادر تكشف