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"الخارجية" تتسلم تقرير "لجنة معالجة قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية"

منذ 6 دقائق
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

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متابعةً لملف المفقودين اللبنانيين في سوريا، تسلّمت وزارة الخارجية والمغتربين، كتاباً من وزارة العدل يتضمّن التقرير الذي أعدته “لجنة معالجة قضية اللبنانيين المفقودين والمعتقلين في السجون السورية” والذي وجه في العام 2008 إلى كلّ من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ورئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس النيابي.

وأعلنت “الخارجية” ان “بعد التشاور مع دولة رئيس الحكومة، أنها ستطرح هذا الملف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإدراجه ضمن أعمال “المؤسسة المستقلة” التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23/6/2023 “والتي تُعنى بالمفقودين والمخفيين قسرياً في سوريا”، بعد عام 2012”.

وشددت الوزارة “على تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة لحل قضية المفقودين اللبنانيين والمخفيين قسرياً فور اعتماد آلية تنفيذية أممية لمعالجة هذه القضية المزمنة”.

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