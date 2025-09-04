الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان

منذ 36 دقيقة
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

A A A
طباعة المقال

تدين وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداءات الاسرائيلية المتكرّرة على لبنان التي طالت البارحة عدّة مدن وبلدات جنوبية وسقط نتيجتها عدة شهداء وجرحى بينهم أطفال، واستهدفت كذلك مجدداً قوات حفظ الأمن الدولية العاملة في لبنان في خرق واضح ومباشر للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 1701 ولإعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني الماضي، وفي تحدّ علني للإرادة الدولية.

وتناشد الوزارة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأبنائه، مؤكدة على حرصها على سلامة قوات اليونيفيل ودورها في حفظ الاستقرار في جنوب لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    الزراعة في البقاع -تعبيرية
    ورشة عمل بين وزارة شؤون التكنولوجيا والزراعة: لبنان نحو الزراعة الذكية
    بلدية الخيام
    صورة.. مسيّرة إسرائيلية تلقي مناشير في الخيام
    الرئيس جوزاف عون
    قبيل جلسة الجمعة.. عون يواصل مساعيه لمنع التوتر!

    الأكثر قراءة

    الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
    فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
    مقاعد الطلاب في المدارس
    الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!
    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    أورتاغوس في بيروت الأحد.. ما هدف الزيارة؟